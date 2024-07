Scatta la Ztl nella frazione: attenzione ai divieti e alle modifiche al traffico

Scarlino (Grosseto). Da sabato 13 luglio torna la Ztl, dalle 24 alle 6, in alcune strade del Puntone.

Si tratta nello specifico di via Poggio Spedaletto, dall’intersezione con via Donatori del sangue fino al termine della strada, via Donatori del sangue, dall’inizio della via fino all’intersezione con via degli Ulivi, via degli Ulivi, con esclusione dell’area destinata alla soste dei veicoli all’inizio della stessa via e in prossimità dell’intersezione con via Donatori del sangue.

Ancora, le strade coinvolte sono vie delle Ginestre, via Renato Fucini e via Giosuè Carducci. Potranno accedere a queste zone solo i cittadini residenti o che comunque vivono nell’area, o hanno nella stessa dei box o degli immobili, le forze dell’ordine e l’azienda sanitaria e chi ha il riconoscimento di disabilità.

Le autorizzazioni

Per avere l’autorizzazione, i cittadini devono rivolgersi alla Polizia municipale anche mandando una mail a poliziamunicipale@comune.scarlino.gr.it. Inoltre, è stato deciso, per motivi di sicurezza, di impostare il senso unico di marcia in viale dei Cipressi, a Portiglioni, ed è confermato il limite consentito a 30 chilometri orari e il divieto di transito ai veicoli superiori a 35 quintali.