Settimana all’insegna della musica e del teatro amatoriale a Roccastrada

Roccastrada (Grosseto) – Una settimana ricca di eventi quella che è appena iniziata e che sarà all’insegna del teatro e della musica, grazie alle rassegne organizzate dall’Amministrazione Comunale ed all’associazione ARCI Montemassi che presenterà uno spettacolo teatrale in piazza della Chiesa nel centro storico del borgo.

Giovedì 11 luglio, alle ore 21.15 in piazzetta Senesi a Roccatederighi, si terrà la prima serata della rassegna “Paesi in musica a Roccastrada” che prevede il concerto “Saxofollia” con Fabrizio Benevelli al sax soprano, Lorenzo Simoni al sax contralto, Marco Ferri al sax tenore e Giovanni Contri al sax baritono. La rassegna è organizzata da Comune di Roccastrada in collaborazione con l’Associazione Agimus che prevede quattro concerti di qualità in altrettanti luoghi suggestivi del territorio. Lo spettacolo è ad ingresso libero e gratuito.

Venerdì 12 luglio, alle ore 21.15 in piazza d’Armi a Sassofortino, è in programma la seconda serata della rassegna di teatro amatoriale “Teatro sotto le stelle a Roccastrada” con la Compagnia teatrale “La prova generale” che metterà in scena la commedia “Una tranquilla confusa giornata“. Anche in questo caso l’organizzazione della rassegna è a cura del Comune di Roccastrada con il contributo di CR Firenze. Lo spettacolo è ad ingresso libero e gratuito. Sono previste altre quattro date in altrettante frazioni del territorio comunale nelle quali si alterneranno le compagnie “La prova generale” e “Compagnia dell’anello”.

Sempre venerdì 12 luglio alle ore 21.00 in piazza della Chiesa a Montemassi andrà in scena lo spettacolo teatrale “Trippa e poesia“, a cura della Compagnia Spazio Scenico di Grosseto. L’evento è organizzato da ARCI Montemassi con il patrocinio del Comune di Roccastrada. Per assistere allo spettacolo è prevista la prenotazione obbligatoria tramite whatsapp, SMS o chiamate per informazioni nelle ore serali al n. 371 6925467.

“Trippa e Poesia” è una commedia brillante in tre atti di Massimo Beni con la regia di Anna Falloni.

Una commedia che racconta le sorti della famiglia Bonciani, rinomati trippai Grossetani degli anni Cinquanta, il cui titolare, poeta e sognatore, cede, in cambio della pubblicazione delle proprie opere di poesia, la licenza d trippaio ad alcuni Marchesi truffatori. Un salto nella Grosseto che fu, tra battute e risate per una serata piacevole e spensierata.

Ad interpretarla, saranno Stefano Gorelli nei panni del Marchese Bertelloni d’Aspromonte, Antonella Terrosi nel ruolo di Gusmana dama dei Marchesi Bertelloni, Lucia Mainolfi la cameriera dei Marchesi, Alfredo Angiolini nei panni del Marchesino Adalfonso, Alberto Largiader nelle vesti del Trippaio Alfredo Bonciani, Cinzia Bianciardi sua moglie Gemma, Silvana Mescolini è Cometa la figlia del Trippaio, e Dania Chelli nel ruolo della Bambi, la trippaia di Istia.

Scenografie Andrea Roghi e Stefano Gorelli, Audio e luci Roberto Caneschi e Niccolò Romagnoli.

I posti sono limitati e quindi è necessaria la prenotazione telefonando, nelle ore serali, al n. 3716925467.

Prezzo del biglietto: € 8,00 per i soci ARCI ed € 10,00 per i non soci.

L’evento “Sagra del piatto povero” previsto a Torniella nella sua prima edizione per sabato 13 e domenica 14 luglio invece è stato annullato per cause di forza maggiore; la Pro Loco Piloni e Torniella, organizzatrice dell’evento informa che sarà spostato a venerdì 13 e sabato 14 settembre 2024.