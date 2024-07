L’Istituto Falusi mette in affitto una casa ammobiliata: come presentare l’offerta

Massa Marittima (Grosseto). L’istituto Falusi ha pubblicato un avviso pubblico per la locazione ad uso civile di un immobile di proprietà, situato in via XX Settembre, numero 16, a Massa Marittima. Il contratto di locazione avrà una durata di quattro anni.

L’immobile si trova al piano terra e al primo ed è composto da tre vani, oltre alla cucina e ai servizi. La casa è ammobiliata.

Sul sito http://www.istitutofalusi.org/ è pubblicato l’avviso integrale e la bozza di contratto.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 13 di venerdì 19 luglio. Potrà essere inviata per pec alla mail info@pec.istitutofalusi.org; per posta elettronica ordinaria scrivendo a direttore@istitutofalusi.org o tramite servizio postale all’indirizzo “Istituto G. Falusi, v. Pizzetti n. 1/a – 58024 Massa Marittima – G”r; oppure con consegna a mano in busta chiusa agli uffici amministrativi del Falusi.

Coloro che hanno manifestato interesse, successivamente alla visita dell’immobile, saranno invitati a formalizzare un’offerta, che dovrà essere recapitata in busta chiusa all’istituto con modalità che verranno fornite dopo il 19 luglio.

La gara sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi con il valore stabilito dalla perizia del tecnico incaricato; l’eventuale contratto di locazione sarà stipulato con colui che avrà offerto il miglior prezzo, tenuto conto di quanto indicato dalla perizia di stima.

Per informazioni: tel. 0566.904390, 0566.904304, 0566.904320, e-mail direttore@istitutofalusi.org