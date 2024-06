La bandiera gialla sventola ancora su Massa Marittima: confermato il riconoscimento di “Comune ciclabile”

Massa Marittima (Grosseto). Massa Marittima confermata Comune ciclabile con il punteggio di un bike smile, assegnato dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) per l’impegno dimostrato nella promozione di politiche a favore della bicicletta.

È il quinto anno consecutivo che nella città del Balestro sventola la bandiera gialla dei Comuni ciclabili.

“Siamo felici e soddisfatti di questo riconoscimento – afferma il sindaco Irene Marconi –, anche perché è una conferma non scontata: Fiab rinnova la fiducia alle amministrazioni comunali solo dopo attente e rigorose valutazioni che danno valore alle bandiere assegnate, fornendo un’idea oggettiva del grado di ciclabilità del singolo territorio e spronando le amministrazioni comunali ad impegnarsi sempre di più”.

La rete dei Comuni ciclabili Fiab è un progetto nato 7 anni fa per stimolare la mobilità ciclistica. Quattro sono le aree di valutazione: mobilità urbana (ciclabili urbane/ infrastrutture, moderazione del traffico e velocità), cicloturismo (ciclovie turistiche); governance (politiche di mobilità urbana e servizi), comunicazione e promozione.

“Se il cicloturismo è il nostro punto di forza su cui continueremo a investire anche nei prossimi anni – prosegue Irene Marconi -, risulta difficile invece trovare margini di miglioramento rispetto alla mobilità ciclabile urbana per la conformazione stessa di Massa Marittima. Ringraziamo Fiab per aver creato la rete dei Comuni ciclabili, che accompagna le amministrazioni in un percorso virtuoso sulle politiche per la ciclabilità.”