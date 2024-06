Un nuovo parco pubblico e un nuovo parcheggio in paese: il Comune investe 68mila euro

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Il Comune di Monterotondo Marittimo ha consegnato i lavori per riqualificare l’area 167. I campi aperti e incolti in via Guido Rossa saranno trasformati in un parco pubblico con percorsi pedonali, la sistemazione del verde, il posizionamento di panchine. Una parte dello spazio sarà utilizzato per ampliare il parcheggio esistente con la realizzazione di 12 nuovi posti auto, di cui 2 per disabili.

L’investimento complessivo sostenuto dall’amministrazione comunale è di 68mila euro.

“Questo progetto rappresenta un importante passo in avanti per la riqualificazione dell’area 167 – afferma Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo -, andando a migliorare il decoro urbano, la funzionalità e la fruibilità degli spazi pubblici finora inutilizzati. Sono certo che il nuovo parco diventerà un luogo di incontro e di svago per tutti. Inoltre, diamo una riposta al problema dei parcheggi a Monterotondo Marittimo con 12 posti auto in più”.