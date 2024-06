Verso le amministrative, il Partito repubblicano italiano: “Non siamo insieme a Fratelli d’Italia”

Grosseto. “Facendo seguito ai numerosi articoli sia on-line che cartacei ripresi anche dai canali social riguardo al coinvolgimento del Partito repubblicano italiano nella lista elettorale di Fratelli d’Italia che sostiene Paolo Mazzocco a candidato sindaco nel Comune di Massa Marittima, il Pri chiarisce che il partito non è assolutamente coinvolto, fortunatamente, in tale schieramento e non ha né alcun rappresentante, né alcun iscritto all’interno della lista stessa”.

A dichiararlo è Moreno Lorenzini, segretario regionale del Pri.

“Eventuali nomi che fanno alludere al Partito repubblicano sono da considerare errori, in buona fede, dei giornalisti, che hanno dato credito a chi oggi non ha titolo per rappresentare lo storico Partito repubblicano, che tanto ha dato al Comune di Massa Marittima ed alla provincia grossetana. Il Partito repubblicano italiano, a Massa Marittima, ritiene la lista Vivere Massa l’unica lista elettorale vicina alla propria identità culturale e politica – termina Lorenzini -, data la presenza di candidati da sempre vicini al partito che hanno rapporti con la segreteria regionale, che hanno dato il loro appoggio ai nostri candidati alle europee nella lista Azione-Calenda, Luciano Spigliantini, Barbara Masini e Debora Pacifici”.