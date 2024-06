Adf: rinviati i lavori di manutenzione nella frazione

Roccastrada (Grosseto). Roccastrada, rinviata la manutenzione in via Roma a Roccatederighi.

I lavori di AdF, originariamente in programma martedì 11 giugno dalle 8.30 alle 16, sono stati rinviati a data da destinarsi: pertanto il flusso idrico in località Roccatederighi e zona rurale sarà regolare.

Si ricorda che, a coloro i quali hanno lasciato ad AdF i propri contatti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica, vengono inviati e-mail e sms sulle temporanee chiusure del flusso idrico per manutenzioni programmate o straordinarie: per usufruire di quest’ultimo servizio, che permette di essere sempre informati sui lavori in corso, è importante inserire o aggiornare i propri dati, compilando l’apposito form on line all’indirizzo https://www.fiora.it/adf-da-te.html.