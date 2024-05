“Scarlinando”, tornano i centri estivi del Comune: aperte le iscrizioni

Scarlino (Grosseto). Il progetto “Scarlinando” è confermato anche per l’estate 2024. I centri estivi organizzati dal Comune di Scarlino inizieranno lunedì 15 luglio: è possibile presentare la domanda di partecipazione fino a sabato 15 giugno.

L’iniziativa è dedicata ai bambini dai 3 ai 12 anni e coprirà il periodo dal 15 luglio al 9 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16.30. Le famiglie avranno a disposizione anche i servizi di trasporto e di mensa.

La sede dei centri estivi è prevalentemente il centro storico di Scarlino e comprende il pasto alla scuola primaria di via Citerni. Le tariffe di partecipazione variano in base al reddito familiare. Per dare l’opportunità ad un maggior numero di bambini di partecipare all’iniziativa, le richieste potrebbero essere accolte per un solo turno: nel caso ci siano posti liberi sarà data l’occasione di frequentare due o più settimane.

Il servizio si attiverà con almeno 5 iscritti.

L’iscrizione avviene esclusivamente tramite il portale telematico del Comune di Scarlino, a cui si può accedere con lo Spid, il link di accesso è: https://sportellotelematico.comune.scarlino.gr.it/action%3As_italia%3Acentro.diurno.estivo. Le graduatorie di ammissione saranno elaborate tenendo conto dei punteggi attribuiti sulla base dei requisiti posseduti dalle famiglie.

Per informazioni, è possibile contattare Carla Brunese al numero 0566.38529 o alla mail c.brunese@comune.scarlino.gr.it.