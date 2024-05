Verso le amministrative, Faenzi: “Aggiornamento in streaming dalla Giunta, ripristineremo Commissione urbanistica”

Scarlino (Grosseto). Operazione trasparenza e partecipazione. Questo è quanto assicura la lista civica Scarlino Futura, con candidato sindaco Monica Faenzi.

“Gli scarlinesi ci chiedono di essere coinvolti maggiormente sia nelle scelte, ma anche più in generale nella vita del Comune e della macchina amministrativa – dichiara Faenzi -: assicuriamo quindi che, per le questioni di maggiore importanza e interesse, una volta eletti, ci impegneremo a trasmettere in streaming gli aggiornamenti da parte della Giunta comunale, in modo che i cittadini siano sempre informati sullo stato dei lavori e sulle delibere approvate”.

Non solo: “Allo stesso tempo – continua Faenzi – ci impegneremo a ripristinare la Commissione urbanistica, composta da membri di maggioranza e opposizione, visto che il sindaco Travison ha pensato bene di eliminarla proprio in un momento in cui la materia è bloccata da tempo (un caso?): ancora l’approvazione del Piano operativo di Scarlino resta un sogno. Un sogno determinante per vedere il territorio crescere, lasciando da parte l’immobilismo di questi ultimi anni”.

Infine, proprio come dimostrato nel corso di questa campagna elettorale, sindaco e assessori si impegneranno a incontrare i cittadini con appuntamenti calendarizzati, zona per zona e anche argomento per argomento. “Ci rendiamo conto che c’è uno scollamento tra l’Ente e gli scarlinesi – termina Faenzi –, vogliamo colmare questo gap e coinvolgere attivamente il paese e le frazioni in un clima di collaborazione e partecipazione attraverso delle assemblee pubbliche”.