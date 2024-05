Online l’avviso per il commercio ambulante in spiaggia: come presentare la domanda

Scarlino (Grosseto). È online l’avviso per concedere i nulla osta per il commercio ambulante sulla spiaggia scarlinese, nel tratto che va dal confine con il Comune di Follonica alla Fiumara.

Le domande potranno essere inviate al Comune di Scarlino fino a venerdì 31 maggio: a disposizione ci sono 5 permessi per la vendita di alimenti con l’ausilio di carrelli, due autorizzazioni per artigiani e senza limitazione numerica per le attività del settore non alimentare.

Gli operatori dovranno avere le autorizzazioni per il commercio su area pubblica: il permesso durerà fino alla fine della stagione balneare. La domanda potrà essere inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, a “Comune di Scarlino, ufficio Demanio marittimo, via Martiri d’Istia 1, 58020, Scarlino”, oppure con pec all’indirizzo comunediscarlino.protocollo@legalmail.it, infine a mano all’ufficio Protocollo del municipio.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Demanio marittimo del Comune di Scarlino al numero 0566.38522.