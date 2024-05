Il Consiglio comunale approva il rendiconto di gestione 2023: tutti i dati

Scarlino (Grosseto). Il Consiglio comunale di Scarlino, nella seduta di martedì 14 maggio, ha approvato con sette voti favorevoli (maggioranza) e tre contrari (minoranza) il rendiconto di gestione 2023. Il consuntivo evidenzia un avanzo di amministrazione disponibile di 1.337.728,43 euro, un dato positivo che conferma la sana ed efficiente gestione finanziaria dell’ente.

Tra i punti di forza del rendiconto 2023, si segnalano: il rispetto degli indicatori di tempestività dei pagamenti e degli obblighi di pubblicazione, che ha evitato la necessità di accantonamenti al Fondo garanzia debiti commerciali a consuntivo 2023 e nel bilancio di previsione in corso 2024-2026, la riduzione dell’indebitamento, per quanto attiene le spese di personale si registra il rispetto di ogni tetto imposto dalla norma, i proventi per oneri di urbanizzazione sono stati utilizzati esclusivamente per il finanziamento delle spese di conto capitale; una gestione efficiente dei tributi, con una percentuale di incasso in aumento e la prosecuzione e l’attivazione nel 2023 di investimenti importanti con imputazione agli esercizi finanziari 2023-2024 in funzione del cronoprogramma e ad altri interventi.

Si rileva inoltre l’assenza di registrazioni per anticipazioni finanziarie non essendo l’ente incorso in anticipazione di tesoreria.

Oltre all’approvazione del rendiconto, il Consiglio comunale ha anche deliberato la prima variazione al bilancio di previsione 2024-2026 con la quale si adeguano esclusivamente le previsioni di entrata e di spesa, al fine di consentire la realizzazione dell’intervento di manutenzione e riprofilatura degli arenili (contributo agli investimenti della Regione Toscana per complessivi euro 200mila) con i tempi richiesti dal finanziamento regionale (fine lavori entro il 15 giugno 2024).