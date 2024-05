Scuola primaria e dell’infanzia: terminati i lavori di miglioramento sismico

Massa Marittima (Grosseto). Sono conclusi gli interventi di miglioramento sismico nella scuola primaria e dell’infanzia “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima.

Il Comune aveva partecipato ad un bando della Regione Toscana per la “Messa in sicurezza degli edifici pubblici scolastici e non scolastici”, arrivando ai primi posti in graduatoria e ottenendo così un corposo cofinanziamento, che insieme alle risorse stanziate dall’amministrazione comunale, ha consentito di realizzare l’opera, per un quadro economico complessivo di 384mila euro.

I lavori

Gli interventi hanno riguardato la realizzazione di setti murari in cemento armato, interni ed esterni alla struttura, e altre opere di rifinitura.

“Un obiettivo importante, quello della sicurezza degli edifici scolastici, su cui il Comune di Massa Marittima si è impegnato in questi anni, raggiungendo con successo il risultato atteso. La scuola ora è più sicura e adeguata agli standard antisismici vigenti – si legge in una nota dell’Ente –. Questo progetto conferma l’impegno dell’amministrazione comunale verso la protezione e il benessere della sua comunità educativa”.