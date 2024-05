Taglio dell’erba, il Comune: “A breve inizierà servizio appaltato, nostri operai al lavoro”

Gavorrano (Grosseto). “Come ogni anno, l’amministrazione di Gavorrano ha inteso affidare, a ditte specializzate esterne, il taglio dell’erba nella maggior parte delle aree a verde pubblico di proprietà comunale. Nelle zone escluse dall’appalto, infatti, le operazioni sono gestite direttamente dagli operai comunali”.

A dichiararlo è l’assessore Daniele Tonini.

“Rispetto agli anni precedenti, sono state ampliate le zone di intervento e, in qualche caso, è stata prevista anche la raccolta delle erbe tagliate – spiega l’assessore –.In previsione della stagione primaverile, già dal 18 febbraio scorso è stata espletata la prima indagine di mercato, attraverso la quale sono state richieste le offerte a due imprese che avrebbero dovuto rispondere entro 30 giorni. Alla scadenza dei termini, nessuna ditta ha dato riscontro alla richiesta del Comune. Una seconda indagine di mercato è stata espletata il 9 aprile scorso. L’amministrazione si è rivolta ad altre tre ditte, ma l’esito è stato lo stesso del primo tentativo. A seguito di una nuova indagine, del 23 aprile scorso, una sola ditta ha proposto l’offerta”.

“In questi giorni l’Ufficio tecnico comunale sta procedendo all’aggiudicazione definitiva e si presume che intorno alla metà di maggio inizierà il servizio appaltato. Nel frattempo, anche in ragione delle condizioni climatiche che si sono avvicendate, alternanza di giorni di pioggia intensa e sprazzi di sole, l’erba ha potuto proliferare in maniera incontrollabile – termina Tonini -. La squadra degli operai comunali è comunque già intervenuta nelle zone più critiche: a Grilli, nei pressi e all’interno della scuola dell’infanzia, in via Galilei e in piazza Togliatti a Bagno di Gavorrano, a Potassa e a La Castellaccia”.