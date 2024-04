Bonus idrico integrativo: pubblicato il bando, come presentare la domanda

Roccastrada (Grosseto). Sono aperte fino al 17 maggio le domande per accedere ai contributi assegnati al Comune di Roccastrada dall’Autorità idrica toscana a supporto del servizio idrico per famiglie con Isee inferiore o uguale a 15.748,78 euro (elevabile a un massimo di 20.000,00 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico). La richiesta di agevolazione può essere presentata solo dai cittadini residenti nel comune di Roccastrada per il servizio idrico fornito a utenze domestiche nel 2023. Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito dell’amministrazione comunale, al link www.comune.roccastrada.gr.it.

Il bonus integrativo è un rimborso tariffario in favore delle cosiddette utenze deboli che versano in condizioni socioeconomiche disagiate, aggiuntivo al bonus idrico nazionale istituito con il Tibsi (Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati).

Come si accede al contributo

Il fondo assegnato al Comune di Roccastrada dall’Autorità idrica toscana è pari a circa 16.021,90 euro e sarà ripartito tra i soggetti presenti nella graduatoria formulata sulla base dell’indicatore Isee del nucleo familiare.

Il fondo a disposizione del Comune di Roccastrada verrà ripartito tra i soggetti utilmente collocati in graduatoria sino al raggiungimento del rimborso massimo che, decurtato del bonus idrico nazionale calcolato, non potrà superare i 2/3 del totale del consumo indicato dall’ente gestore o la soglia massima di 600,00 euro che non potrà mai essere superata in nessun caso.

Nel caso che l’importo assegnato al Comune di Roccastrada sia insufficiente ad assicurare tale copertura, si procederà ad assegnare a ciascun beneficiario la quota minima di legge, pari ad 1/3 della spesa del 2023 indicata dal gestore, avendo cura di non superare la soglia massima di 400,00 euro. L’eventuale residuo sarà poi ripartito proporzionalmente fra i richiedenti che non hanno già raggiunto la soglia massima.

Infine, se l’importo assegnato al Comune di Roccastrada non sarà sufficiente a soddisfare il contributo minimo di 1/3 della spesa per consumi idrici relativa al 2023 di ciascuno degli assegnatari, si provvederà a riconoscere la misura minima suddetta seguendo l’ordine di graduatoria sino ad esaurimento delle risorse.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare lo Sportello socio educativo del Coeso Società della Salute, al piano primo del palazzo comunale, al numero 0564.561244, il martedì dalle 15.00 alle 17.30 ed il mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.30.

Le domande possono essere presentate in via telematica indirizzandole a comune.roccastrada@postacert.toscana.it, purché l’invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata, in forma cartacea inviandole all’indirizzo “Comune di Roccastrada, Corso Roma n. 8 – 58036 Roccastrada (GR)”, oppure a mano all’Ufficio Protocollo.

In ogni caso, ai fini della verifica della presentazione della richiesta entro il termine di scadenza del bando farà fede la data di protocollo.