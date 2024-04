Trofeo Maremma e Trofeo Maremma storico: attenzione ai divieti per la gara di rally

Scarlino (Grosseto). Questo weekend è in programma la gara di rally 48° Trofeo Maremma e 9° Trofeo Maremma storico. Per permettere il corretto svolgimento della manifestazione sono previsti alcuni divieti nel territorio comunale.

Le modifiche al traffico

Ecco quindi le modifiche in vigore: dalle 14 di venerdì 12 aprile alle 19.00 di domenica 14 aprile sono vietati il transito e la sosta nel parcheggio pubblico di via Dogana (Puntone).

Sabato 13 aprile, dalle 8.30 alle 16.00, non sono permessi il transito nella corsia lato monte di via Dogana, nel tratto compreso fra viale dei Cipressi e via del Mercato, e la sosta negli stalli di vicini all’hotel “Parco delle Cale” (Puntone).

Infine, domenica 14 aprile, dalle 9.00 alle 14.30, è vietata la sosta dei negli stalli di viale Matteotti, in corrispondenza di piazza Agresti, e sono vietati il transito e la sosta sempre nella stessa piazza (Scarlino Scalo). Sono esclusi dal divieto i veicoli della manifestazione, di assistenza ai alla gara, di soccorso e delle forze di polizia.