Mini-reti di teleriscaldamento in campagna: il Comune lancia la proposta

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Con l’obiettivo di garantire alle zone non allacciate al teleriscaldamento di raggiungere l’uniformità di trattamento energetico e tariffario, il Comune di Monterotondo Marittimo ha realizzato uno studio di valutazione, condotto dall’ingegner Paolo Vangi, sulla possibilità di creare delle mini-reti di teleriscaldamento a biomasse o geotermico per servire le zone rurali.

Lo studio di valutazione è stato illustrato durante delle assemblee pubbliche nelle frazioni e in questi giorni il Comune ha pubblicato la manifestazione di interesse per verificare l’effettivo interesse da parte della popolazione locale su questa tipologia di impianti.

“Il 50% del territorio è costituito da nuclei rurali e case sparse – afferma Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo -. Il Comune ha avviato un percorso per garantire anche a queste famiglie un servizio di riscaldamento assimilabile, per efficienza, costi e benefici ambientali, al teleriscaldamento geotermico. Ci siamo appoggiati ad uno studio di ingegneria per censire il territorio in nuclei rurali con l’obiettivo di verificare la possibilità di servire queste aree con mini-reti di teleriscaldamento a cippato o geotermico. Nelle zone dove non ci saranno le condizioni per realizzare le mini-reti stiamo valutando comunque la possibilità di fornire combustibile a prezzi fortemente agevolati, in modo da garantire uniformità di trattamento energetico e tariffario su tutto il territorio comunale.”

“La manifestazione di interesse – prosegue il sindaco Giacomo Termine – ci consente in questa prima fase di raccogliere delle preadesioni per verificare il numero di cittadini interessati ad allacciarsi alle mini-reti e i nuclei rurali di provenienza delle domande in modo da esaminare la sostenibilità tecnico-economica dell’operazione. La realizzazione delle mini-reti richiede, infatti, da parte del Comune un investimento importante che deve essere motivato da un oggettivo interesse da parte dell’utenza. Nel secondo step sarà definito il progetto esecutivo e sarà richiesta ai cittadini un’adesione vincolante, dopodiché il Comune procederà con la realizzazione delle mini-reti.”

Allo scopo di consentire un’adesione consapevole, il Comune, prima della firma dell’atto definitivo di impegno, metterà a disposizione dei cittadini un tecnico per una valutazione di massima dei lavori di allaccio all’abitazione privata. L’allaccio non comporterà la sostituzione dell’impianto interno esistente.

La manifestazione di interesse deve pervenire al Comune entro e non oltre le ore 12 del 2 maggio 2024 in una delle seguenti modalità: consegna a mano, o invio per raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo “Ufficio Protocollo del Comune di Monterotondo Marittimo, Via Licurgo Bardelloni, 64 – 58025 Monterotondo Marittimo(GR)”; oppure mediante Pec, scrivendo a comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it e indicando nell’oggetto “Pre- adesione 1 fase Mini reti”; o in alternativa inviando una mail a info@comune.monterotondomarittimo.gr.it, indicando nell’oggetto “Pre – Adesione 1 fase Mini reti”; oppure on line allo sportello telematico (Sut) sul sito istituzionale del Comune con autenticazione tramite Spid o Carta di identità elettronica (Cie).

Informzioni: ufficio tecnico comunale in orario di ricevimento al pubblico o ai seguenti numeri telefonici: 0566.906363 – 0566.906352 – 0566.906364.

Il bando e il modulo di domanda sono pubblicati al seguente link: https://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2024/03/AVVISO-PUBBLICO.html