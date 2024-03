Verso le amministrative, Scarlino nel cuore: “Rivitalizzeremo la pineta del Tombolo”

Scarlino (Grosseto). “Attraverso una pianificazione attenta, possiamo plasmare un territorio migliore per tutti“.

A dichiararlo è Scarlino nel cuore, che sostiene la candidatura di Luca Niccolini a sindaco di Scarlino.

“È il momento cruciale di rivedere il piano degli arenili, abbracciando stabilimenti fissi ed ecocompatibili, superando il problema della precarietà delle attuali strutture stagionali – continua la nota -. Questa revisione non solo migliorerà l’offerta turistica, ma garantirà servizi di qualità per la nostra comunità residente tutto l’anno”.

“Arenili rinnovati, servizi continui”

“Migliorare la qualità delle strutture non è solo un vantaggio per i visitatori, ma anche un investimento nella vita quotidiana dei residenti – continua il comunicato –. Vogliamo trasformare gli arenili in spazi vivaci e funzionali, eliminando la limitazione delle attrezzature solo alla stagione estiva”.

“La pineta del Tombolo, un tesoro nascosto da riportare in vita”

“La pineta del tombolo di Scarlino, spesso trascurata, merita la nostra attenzione – prosegue il comunicato -. La nuova amministrazione si impegnerà a sensibilizzare le istituzioni competenti, come il Ministero dell’ambiente, per rivedere la normativa sulla riserva biogenetica. Proponiamo una gestione diretta da parte degli enti locali, garantendo la salvaguardia, la manutenzione e soprattutto restituendo questo gioiello alla comunità. Basta vederla come una minaccia; dobbiamo farla rinascere come un luogo sicuro e godibile per tutti”.

“Il futuro è nostro da costruire”

“Un appello a tutti i cittadini di Scarlino: uniamoci per creare un futuro sostenibile e vivace – termina la nota -. Con la giusta pianificazione e gestione responsabile, possiamo trasformare i nostri luoghi in risorse da cui tutti possano trarre beneficio”