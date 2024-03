Mobilità elettrica: in arrivo le colonnine di ricarica dei veicoli in paese e nella frazione

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima sta procedendo alla stipula del contratto di appalto per avviare la progettazione ed esecuzione dei lavori di installazione di otto postazioni di ricarica per veicoli elettrici che nel corso dell’estate saranno dislocate in luoghi strategici del capoluogo e della frazione di Valpiana, consentendo alla città di inserirsi nel circuito della mobilità sostenibile.

La procedura ha avuto inizio con l’adesione del Comune di Massa Marittima all’accordo quadro stipulato con il Cet, Società consortile energia Toscana, che ha esperito le pratiche di gara.

Ad aggiudicarsi il servizio di progettazione, esecuzione dei lavori e gestione pluriennale della manutenzione ordinaria e straordinaria delle postazioni è stata un Rti tra la E-Shore Srl e la Stabile Aurora Scarl, sintesi tra un consorzio specializzato in attività di costruzione di opere di ingegneria civile ed una giovane startup innovativa che opera sul mercato dei servizi energetici integrati, contribuendo alla crescita della mobilità sostenibile attraverso lo sviluppo di una rete di punti di ricarica per veicoli elettrici in aree parcheggio o di media sosta.

L’infrastruttura che sta per essere realizzata nel comune di Massa Marittima sarà gestita per dieci anni dall’aggiudicatario, che riscuoterà i proventi delle postazioni di ricarica a compensazione dell’investimento iniziale, effettuato senza alcun onere per il Comune.

“Questo progetto rappresenta un segno concreto di attenzione dell’amministrazione comunale verso soluzioni di mobilità sostenibile – afferma il sindaco Marcello Giuntini –, garantendo a residenti e turisti un servizio aggiuntivo che contribuisce a rafforzare l’immagine di un territorio vocato al turismo sostenibile, la cui qualità ambientale è certificata dai numerosi prestigiosi riconoscimenti ottenuti e mantenuti negli anni, tra i quali la certificazione ambientale Emas, la Bandiera arancione del Touring Club, le 5 Vele per le acque del lago dell’Accesa, la spiga verde e il riconoscimento di Comune ciclabile.”

“Aggiungiamo un ulteriore tassello alle politiche ambientali avviate in questi anni – commenta Ivan Terrosi, assessore all’ambiente di Massa Marittima – per dare il nostro contributo, come territorio, alla transizione ecologica. Rientrano in questo percorso l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione e degli edifici comunali e la costituzione della comunità energetica di Massa Marittima”.