“Giornata multiculturale”: la Commissione pari opportunità celebra la Giornata internazionale della donna

Gavorrano (Grosseto). La Commissione pari opportunità del Comune di Gavorrano, in occasione della Giornata internazionale della donna, presenta un pomeriggio multiculturale, che nasce da un’esigenza ben precisa: la necessità di connettere e creare legami tra le donne di tutte le comunità presenti sul territorio.

“In tempi di conflitto e disgregazione, il nostro obiettivo è quello di attingere alle esperienze di ognuno, per conoscere, comprendere e vedere la ‘diversità’ non come contrapposizione, ma come scambio – si legge in una nota della Commissione -. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, racconti, storie di vita vera, lettura di poesie, il tutto allietato da intermezzi musicali. L’evento si svolgerà nella sala Auser di Bagno di Gavorrano, a partire dalle 15.30 di giovedì 7 marzo, e al termine sarà offerta una merenda per tutti. L’evento è aperto a tutt*”.