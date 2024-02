Servizio civile digitale: in Municipio arriva uno sportello per assistere i cittadini

Roccastrada (Grosseto). A partire da venerdi primo marzo sarà attivo, nel palazzo comunale di Roccastrada, uno sportello in grado di offrire assistenza ai cittadini per molti servizi pubblici on line.

Il Comune di Roccastrada infatti, a seguito dell’accreditamento presso il Ministero della propria sede per il servizio civile universale, ha partecipato, con il progetto “Botteghe della salute. Inclusione digitale nei piccoli comuni della Toscana”, ad un bando di selezione per giovani tra i 18 e i 28 anni, selezionando un giovane che per un anno potrà svolgere il servizio civile garantendo un importante servizio di assistenza ai cittadini.

Cosa si può fare allo sportello del servizio civile

I cittadini del Comune di Roccastrada potranno rivolgersi allo sportello per attivare servizi pubblici on line, come la tessera sanitaria elettronica, la carta di identità elettronica, l’app IO, per richiedere lo Spid, per consultare il fascicolo sanitario elettronico, per prenotare visite mediche, esami e cambiare il medico, per modificare la fascia economica per i ticket sanitari, per utilizzare il sistema PagoPA per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, per attivare abbonamenti elettronici di Autolinee Toscane ed accedere a tutti i servizi on line del Comune. Inoltre, potranno rivolgersi allo sportello del servizio civile per tutta una serie di servizi comunali a domanda che verranno attivati durante l’anno (pacchetto scuola, bonus ed agevolazioni varie, ecc.).

“Nasce in Municipio – dichiara il sindaco Francesco Limatola – un nuovo servizio disponibile per i cittadini che hanno necessità di interfacciarsi con tutti quei servizi digitali che offrono la Pubblica Amministrazione ed il Servizio sanitario nazionale. Grazie alla presenza fisica di una giovane operatrice, coloro che ne avranno necessità, troveranno un valido supporto per risolvere i loro problemi di presentazione di istanze on line ed accesso ad una serie di attività. Un ulteriore servizio per i cittadini che si va ad affiancare allo sportello territoriale del Centro per l’impiego di Grosseto, che ricordo essere operativo all’interno del palazzo comunale tutti i mercoledi dalle 9 alle 13, ed all’Ufficio di prossimità, inaugurato lo scorso 15 febbraio, in grado di offrire assistenza gratuita ed una giustizia più vicina ai cittadini”.

“Crediamo che riportare o inaugurare servizi come questi nelle realtà più decentrate del territorio, dove l’età media della popolazione è in costante aumento e quindi il bisogno di assistenza e supporto è decisamente maggiore – conclude Limatola -, costituisca rispetto al passato una decisa inversione di tendenza, oltre a rappresentare un validissimo aiuto per tutti i cittadini, che faticano ad interfacciarsi con i servizi digitali della Pubblica Amministrazione“.

Per usufruire del servizio civile digitale di Roccastrada, che si trova in Corso Roma 8 nei locali del Municipio, (piano terreno, lato anagrafe), si possono contattare in orario di ufficio i numeri 0564.561240 o 331.7020431 oppure inviare una mail a serviziocivile@comune.roccastrada.gr.it.

L’ufficio è aperto tutti i giorni feriali, con orario dalle 9 alle 13.