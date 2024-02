Nuova viabilità per il borgo: un incontro pubblico per illustrare il progetto

Montemassi (Grosseto). Mercoledì 21 febbraio, alle 20.30, nella sala del centro civico di Montemassi, l’amministrazione comunale si Roccastrada presenta il progetto di nuova viabilità che interessa il borgo, che nasce a seguito di un percorso partecipativo con la cittadinanza.

L’esigenza di rivedere la viabilità e conseguentemente anche uno studio sui parcheggi che, specialmente nel periodo estivo ed in occasione di eventi che interessano il borgo di Montemassi risultano deficitari, sono stati alla base degli incontri che l’amministrazione ha condotto negli scorsi mesi ascoltando le esigenze degli abitanti.

Il primo step, che è stato già portato a compimento, è relativo alla regolamentazione del parcheggio in piazza della Madonna, il vero e proprio centro nevralgico del paese, dove è stata installata la segnaletica orizzontale e verticale finalizzate a scongiurare la sosta selvaggia. Ma la modifica più importante che interesserà la vita quotidiana dei residenti e dei visitatori consiste nella realizzazione di un senso unico nelle vie principali del paese ,che consentirà una maggiore sicurezza e soprattutto la possibilità di ricavare numerosi parcheggi regolamentati lungo le arterie viarie principali.

“E’ una modifica, quella che interesserà il borgo di Montemassi – spiega l’assessore Emiliano Rabazzi -, che nasce dalla condivisione con i cittadini residenti nel borgo che sono stati i primi a richiedere e successivamente a condividere il percorso partecipativo che ha prodotto la soluzione che andremo a presentare mercoledì prossimo. Il nuovo assetto della viabilità cambierà radicalmente le abitudini dei residenti, ma siamo certi di un riscontro positivo proprio per il fatto di aver condiviso la scelta con loro”.

“Ed allora, nei prossimi mesi – conclude Rabazzi –, verosimilmente entro l’inizio dell’estate, verrà realizzata la segnaletica orizzontale a cura del Comune e messa in opera la segnaletica verticale a cura dell’Unione dei Comuni che, grazie al Comandante della Polizia Municipale, ha apportato un importante contributo a questo progetto, con lo scopo di ridurre i forti disagi che normalmente interessano il borgo, specialmente in occasione degli eventi estivi che arricchiscono il calendario degli appuntamenti che ormai fanno si che il paese si trasformi in un’attrazione per gli abitanti della zona e dei turisti”.

L’incontro

All’incontro, fissato per mercoledi 21 febbraio alle 20.30, parteciperanno il sindaco Francesco Limatola, il vicesindaco Stefania Pacciani, l’assessore Emiliano Rabazzi, il Comandante della Polizia Municipale Adriano Innocenti e l’architetto progettista Gesuè Domenico Ariganello.