Sicurezza stradale: il Comune investe 600mila euro per il rifacimento dell’asfalto

Gavorrano (Grosseto). “Il nostro impegno per una città sicura e vivibile continua con determinazione”.

A dichiararlo è Daniele Tonini, assessore ai lavori pubblici del Comune di Gavorrano.

“Oggi, siamo lieti di annunciare un progetto di rifacimento asfalti, del valore complessivo di 600.000 euro, che mira a migliorare le condizioni delle nostre strade e a garantire un viaggio più sicuro per tutti i cittadini – continua Tonini -. Il primo stralcio del progetto, di importo pari a 200mila euro, verrà avviato entro il mese di maggio e prevede il rifacimento dell’asfalto a Bagno di Gavorrano, nel tratto di via Marconi (dal semaforo fino a piazza I Maggio), in un tratto di via della Pirite e in tutte le arterie stradali in località I Forni. Oltre al manto stradale, è previsto anche il rifacimento della segnaletica sia orizzontale che verticale. Parallelamente ai lavori del primo stralcio, l’amministrazione sta interloquendo con le aziende fornitrici di gas e elettricità, con Acquedotto del Fiora e con Open Fiber affinché si proceda al puntuale e pieno ripristino, di loro competenza, per le pregresse manomissioni di suolo pubblico”.

“Il rifacimento degli asfalti non è solo una questione estetica, ma un investimento fondamentale per la sicurezza stradale e il benessere della nostra comunità. Le strade in buone condizioni non solo riducono il rischio di incidenti, ma anche il rumore e le vibrazioni, migliorando la qualità della vita per i residenti e coloro che transitano attraverso la nostra città. Questo progetto sarà eseguito con attenzione e precisione, con l’obiettivo di minimizzare i disagi per i cittadini durante i lavori. Insieme, possiamo rendere la nostra città un luogo ancora migliore in cui vivere, lavorare e godersi la vita. Il rifacimento degli asfalti è solo uno dei tanti passi che compiamo nella nostra missione di costruire un futuro più luminoso per tutti” commenta l’assessore Tonini.