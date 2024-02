L’ufficio di prossimità arriva in paese: ecco i servizi offerti

Roccastrada (Grosseto). Si inaugura giovedì 15 febbraio,. alle 10.00, l’ufficio di prossimità a Roccastrada.

Saranno presenti per il taglio del nastro l’assessore regionale Leonardo Marras ed il sindaco Francesco Limatola. La sede dell’ufficio è ricavata all’interno del palazzo comunale, che sarà aperto e disponibile ai cittadini su appuntamento. All’inaugurazione, che si terrà nella sala del Consiglio comunale, sono invitati associazioni del territorio e singoli cittadini.

In Toscana ne sono presenti circa una ventina e costituiscono un importante tassello di un progetto che fa propria l’idea della giustizia come un bene che deve essere presente sul territorio come valido supporto per i cittadini nelle realtà anche più periferiche rispetto ai grandi centri. Quello di Roccastrada è uno dei quattro sportelli presenti nella provincia di Grosseto.

L’ufficio di prossimità

Gli uffici di prossimità, in collaborazione con i tribunali e gli enti locali, favoriscono l’avvicinamento della giustizia ai cittadini attraverso la creazione di una rete di uffici, sparsa su tutto il territorio, che offre servizi integrati e facilmente raggiungibili e accessibili. Costituisce un riferimento vicino alla propria residenza ed un servizio completo di orientamento e consulenza gratuita per le funzioni giudiziarie che non prevedono il supporto di un legale. Insomma una risposta concreta per tutti i cittadini che devono svolgere pratiche semplici verso il tribunale.

I servizi

Gli uffici di prossimità nascono per delocalizzare le funzioni giudiziarie e avvicinarsi così agli utenti, offrendo del tutto gratuitamente la possibilità di inoltrare al Tribunale le pratiche per l’amministrazione di sostegno, avere consulenza e supporto sugli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele minori, amministrazioni di sostegno), richiedere un’autorizzazione ad un giudice tutelare, richiedere un’autorizzazione al rilascio di documenti validi per l’espatrio, richiedere la nomina di un curatore speciale, ricevere aiuto nella compilazione della modulistica da presentare agli uffici giudiziari, ottenere assistenza per altri servizi della Volontaria Giurisdizione che non richiedono l’ausilio di un avvocato e anche far pervenire atti telematici in tutti gli uffici giudiziari italiani.

“Il Comune di Roccastrada è felice di annunciare – dichiara il sindaco Francesco Limatola – l’apertura del proprio ufficio di prossimità, a partire dal 15 febbraio; l’ufficio, che si trova all’interno del palazzo comunale, sarà disponibile a ricevere le istanze dei cittadini previo appuntamento. Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto perchè crediamo che sia necessario avvicinare la giustizia al cittadino, che altrimenti, per una serie di servizi, dovrebbe recarsi nel capoluogo. L’ufficio di prossimità sarà uno spazio dedicato ad incontrare e assistere le persone nelle questioni giuridico-amministrative e fornire informazioni su una vasta gamma di servizi. Sarà uno sportello a disposizione della comunità, dove poter trovare supporto e risposte” .

“In una realtà come quella del territorio del comune di Roccastrada – prosegue Limatola –, dove l’età media della popolazione è in costante aumento e sono presenti un buon numero di cittadini stranieri che hanno bisogno del supporto dei servizi sociali, un ufficio di prossimità potrà rappresentare un valido aiuto per tutti gli operatori del servizio socio-sanitario e per tutta la popolazione del comprensorio, non solo del nostro territorio comunale”.

Contatti

Per usufruire dei servizi dell’ufficio di prossimità di Roccastrada, che si trova in corso Roma 8 nei locali del Municipio, occorre fissare un appuntamento telefonando in orario di ufficio al 0564.561221 oppure al 340.5237222 o inviare una mail a ufficioprossimita@comune.roccastrada.gr.it.

A questo link è consultabile l’elenco degli uffici di prossimità presenti in Toscana e maggiori spiegazioni sul loro funzionamento: https://www.giustizia.toscana.it/up