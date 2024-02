Emergenza abitativa: il Comune eroga 27mila euro per aiutare le famiglie a pagare l’affitto

Scarlino (Grosseto). Il Comune di Scarlino ha erogato più di 27mila euro per aiutare le famiglie a pagare gli affitti e quindi a non perdere l’alloggio. Il contributo è stato consegnato a 31 beneficiari che hanno fatto richiesta di sostegno all’amministrazione comunale: il denaro è stato reperito dal bilancio comunale quasi per la totalità, dalla Regione infatti sono arrivati solo 1.760 euro.

«Siamo riusciti con le nostre forze ad aiutare le famiglie che si trovavano in difficoltà nel pagare l’affitto di casa e questo risultato ci rende molto orgogliosi – spiegano il sindaco Francesca Travison e il vicesindaco Luciano Giulianelli –. Purtroppo costantemente ci troviamo a dover affrontare richieste di sostegno da parte di nostri concittadini: per pagare le bollette, per trovare un’occupazione e anche per riuscire a mantenere un alloggio. Le nostre porte sono sempre aperte e cerchiamo, seppur con mille difficoltà, di tendere a tutti una mano. Questa misura va nella stessa direzione perché riuscire a pagare l’affitto significa anche prevenire la richiesta di un alloggio pubblico, alloggi che di fatto sono pochi e assegnati».