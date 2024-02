Nuovo appuntamento con “Verso Massa 2025”: un incontro per illustrare i grandi eventi in città

Massa Marittima (Grosseto). Riprendono gli appuntamenti organizzati dal Comune di Massa Marittima con il progetto “Verso Massa 2025″, un percorso teso a stimolare il coinvolgimento attivo di tutta la comunità nei progetti di crescita del territorio. Ogni incontro è strutturato per riflettere su una diversa tematica dello sviluppo locale, come un’occasione per approfondire la conoscenza delle azioni e dei progetti avviati dal Comune, ma soprattutto per lasciare spazio alle idee dei cittadini, al confronto e al dibattito, in modo da attivare un vero e proprio processo di animazione territoriale, terreno fertile per la nascita di nuove proposte e iniziative imprenditoriali.

Sabato 10 febbraio, alle 9.30, nella sala Ccngressi del Palazzo dell’Abbondanza il progetto “Verso Massa 2025” ci accompagnerà in una riflessione su “I grandi eventi come strumento di marketing territoriale”. Sarà l’occasione per presentare agli operatori del turismo e alla cittadinanza l’evento espositivo “Il Sassetta e il suo tempo. Uno sguardo all’arte senese del primo Quattrocento”, in programma dal 14 marzo al 14 luglio al Museo di San Pietro all’Orto di Massa Marittima, un’operazione culturale di risonanza nazionale, e poi si parlerà di un altro grande evento: il Capodanno dell’Annunciazione, che vedrà riuniti nella città del Balestro, dal 22 al 24 marzo, oltre 1000 figuranti dei gruppi storici di tutta la Toscana. Infine, un focus sarà dedicato a “Lirica in Piazza“, annunciando il programma 2024.

“L’iniziativa ‘Verso Massa 2025’ rappresenta un vero e proprio laboratorio di idee per il futuro della nostra città. – commentano il sindaco Marcello Giuntini e Maurizio Giovannetti, coordinatore del progetto ‘Verso Massa 2025’ –. Attraverso questi incontri vogliamo creare un dialogo aperto e costruttivo con i cittadini, affinchè siano protagonisti attivi nella definizione delle strategie culturali e turistiche”.

“L’organizzazione di eventi di alto profilo culturale, come la mostra dedicata al Sassetta – aggiunge l’assessora alla cultura, Irene Marconi -, insieme al lavoro complesso che sta dietro ad uno storico evento come ‘Lirica in Piazza’ e la scelta della Regione Toscana di portare a Massa Marittima il Capodanno dell’Annunciazione 2024, dimostrano l’impegno del Comune, per fare di Massa Marittima un centro di eccellenza culturale, capace di attrarre visitatori e appassionati da tutto il territorio nazionale.”

Il programma

Il programma di sabato 10 febbraio prevede: un’introduzione a cura del sindaco Marcello Giuntini. La prima parte della mattinata sarà dedicata al “Sassetta e il suo tempo: mostra evento 2024 al Museo di San Pietro all’Orto”, con gli interventi di Alessandro Bagnoli, dell’Università degli studi di Siena, curatore della mostra “Il Sassetta e l’arte senese del primo Quattrocento: nuove scoperte in mostra a Massa Marittima”, e di Donatella Capresi, esperta nell’organizzazione e promozione di grandi eventi espositivi che parlerà di “Cultura come promozione del territorio”.

Il secondo argomento sarà “Il Capodanno dell’Annunciazione”. Prenderà la parola Roberta Benini, presidente del Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana, parlando di “Le rievocazioni storiche fra identità culturale e turismo”. Subito dopo Laura Guadagni, direttore dell’ufficio Politiche culturali turistiche della Giostra del Saracino focalizzerà l’attenzione su “Organizzare l’evento: l’esperienza di Arezzo”.

Terzo argomento “Lirica in Piazza” 2024, con Leonardo Quadrini, direttore artistico, che parlerà di novità e prospettive future. A seguire Alessandro Mazza, direttore di produzione di “Lirica in piazza”, parlerà di Strategie per la vitalità culturale a Massa Marittima.

Conclusioni a cura di Sonia Pallai, responsabile turismo per Anci Toscana, sul tema “Il ruolo degli eventi nel turismo”.

Modererà Irene Marconi, assessore alla cultura e al turismo di Massa Marittima.