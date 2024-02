Intervento di manutenzione di un viale parafuoco: allestito il cantiere

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Domani, giovedì 8 febbraio, dalle 12 si svolgerà un intervento di manutenzione di un viale parafuoco che attraversa le aree boscate in modo da garantire il mantenimento della fascia aperta dell’infrastruttura Aib a prevenzione degli incendi boschivi e della conservazione del paesaggio.

La tecnica utilizzata nel cantiere forestale sarà quella del fuoco prescritto e avrà luogo nel comune di Monterotondo Marittimo, in località Poggio ai Venti, nel complesso forestale regionale Colline Metallifere – Sezione Milia.

Il fuoco prescritto è una procedura utilizzata in molte parti del mondo e in Europa è già diventata prassi consolidata in Spagna, Portogallo e Francia perché consente di limitare la quantità di materiale vegetale infiammabile nel sottobosco, in aree cespugliate aperte, e rende le foreste più resistenti agli incendi.

Anche il piano operativo regionale antincendi boschivi riporta la modalità di progettazione, le finalità e le procedure operative per dare esecuzione al cantiere di fuoco prescritto.

Gli interventi possono essere messi in atto solo da personale esperto, su superfici pianificate, con l’adozione di precise prescrizioni e procedure operative e in presenza di condizioni meteorologiche favorevoli.

Questa tecnica si dimostra inoltre molto importante per gli operatori antincendi boschivi che, attraverso la gestione e l’uso del fuoco nei cantieri invernali, imparano a capire il comportamento del fuoco e sono più preparati a lottare in modo efficace e sicuro soprattutto contro gli incendi incontrollati.

Per questi motivi anche l’Unione di Comuni montana Colline Metallifere ha deciso di intraprendere il percorso dell’impiego delle tecniche di fuoco prescritto per la gestione selvicolturale e per la riduzione del combustibile vegetale, utilizzando il proprio personale specializzato nell’uso del fuoco.

Lo strumento che verrà utilizzato dagli operatori forestali nell’intervento previsto nella giornata di domani per realizzare il fuoco prescritto si chiama torcia e fa parte dell’allestimento delle squadre antincendi boschivi.

Il cantiere proseguirà per la giornata di domani fino al termine delle operazioni.