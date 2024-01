Servizio civile, il Comune cerca due giovani: come candidarsi

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima cerca due giovani dai 18 ai 28 anni interessati a fare l’esperienza del servizio civile universale, da inserire nel progetto “Biblio-identity – Valorizzazione risorse e identità delle biblioteche comunali toscane”.

Il progetto prevede un impegno di 25 ore settimanali alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima, articolate su 5 giorni a settimana, per 12 mesi. Ai giovani sarà corrisposto un assegno mensile di 507,30 euro. I volontari del servizio civile si occuperanno, tra le varie attività, dell’assistenza nell’uso delle postazioni internet, collaboreranno all’attività di infopoint e offriranno supporto nella gestione delle attività funzionali al servizio di prestito, nell’organizzazione e promozione delle iniziative, nella creazione di repertori e indici facilitati per il reperimento e l’accesso al materiale digitale.

“Il progetto rappresenta un’opportunità per i nostri giovani di fare un’esperienza utile alla comunità – commenta Grazia Gucci, assessore comunale alle politiche sociali di Massa Marittima – e, al tempo stesso, di accrescere le proprie competenze personali. Da diversi anni il Comune di Massa Marittima ha fatto la scelta di aderire al servizio civile universale in quanto riconosciamo il valore di questo percorso per la pluralità di obiettivi che consente di perseguire, primo tra tutti la crescita della consapevolezza civica nelle giovani generazioni, che hanno la possibilità di misurarsi con un’esperienza di volontariato e di impegno verso la collettività.”

“‘Biblio-identity ‘è un’iniziativa che mira a valorizzare le risorse e l’identità delle biblioteche comunali toscane; – sottolinea Irene Marconi, assessore alla cultura di Massa Marittima – obiettivo che il progetto intende raggiungere attraverso tre strategie di intervento: favorire l’accesso del maggior numero possibile di cittadini alle biblioteche con modalità inclusive, organizzare il patrimonio librario e documentale secondo moderni criteri di fruibilità; promuovere le sezioni locali delle biblioteche presso giovani e studenti. Per i partecipanti al servizio civile sarà dunque una straordinaria occasione formativa. Il servizio civile non va inteso come un contratto di primo impiego, ma è un modo per mettersi al servizio della comunità, dentro ad un percorso di crescita personale e professionale”.

Come candidarsi

La candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 14 del 15 febbraio 2024, esclusivamente tramite la specifica piattaforma Dol, raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it selezionando il progetto prescelto. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di Spid.

Informazioni

https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2024/01/Bando-volontari-servizio-civile.html

https://ancitoscana.it/servizio-civile/servizio-civile-universale/5082

serviziocivile@ancitoscana.it

tel. 0566.906291, 0566.906246 o 0566.906292.