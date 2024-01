Sicurezza, decoro urbano e viabilità: il Comune illustra i progetti per la frazione

Scarlino (Grosseto). Nella sala Auser di Scarlino Scalo si è tenuto l’incontro tra l’amministrazione e i residenti de Le Case.

All’ordine del giorno c’era il progetto per la riqualificazione della viabilità della località: la Giunta, con il supporto dei tecnici, ha illustrato le proprie intenzioni su quell’area che riguardano principalmente tre aspetti: la sicurezza, il decoro urbano e la viabilità.

«La nostra proposta si sviluppa su questi tre assi – ha spiegato ad inizio incontro il vicesindaco Luciano Giulianelli –: per quanto riguarda la sicurezza abbiamo deciso di posizionare in modo strategico due telecamere Targamanent così da controllare sempre chi percorre la strada. Nel contempo sarà previsto un miglioramento della pubblica illuminazione. Per quanto riguarda il decoro urbano, la nostra proposta è quella di creare un’area verde attrezzata, che comprenda un parco giochi per i piccoli. Per la viabilità abbiamo intenzione di installare dei dossi rialzati, che funzioneranno anche da attraversamenti pedonali, anche questi per scongiurare le alte velocità dei veicoli, sistemare il manto stradale e prevedere degli attraversamenti pedonali e dei nuovi marciapiedi».

La Giunta ha poi ascoltato le richieste dei residenti, che si sono concentrate principalmente sulla necessità di mantenere i parcheggi esistenti e sulla sicurezza della strada.

«Visto che la maggior parte dei presenti – ha concluso Giulianelli – ha richiesto spazi auto, abbiamo deciso di venire incontro alle esigenze dei residenti andando a creare solo dove necessario dei marciapiedi, lasciando spazi per le auto. Adesso un altro step è quello che riguarda la cessione, che speriamo sia bonaria, di piccolissimi spazi privati che incidono sulla proprietà comunali: i residenti interessati saranno contattati dall’ufficio tecnico per raggiungere un accordo. Questo passaggio è fondamentale per poi dare l’avvio ai lavori di asfaltatura».