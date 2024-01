Gara ciclistica “Cala Violina”: attenzione ai divieti e alle modifiche al traffico

Scarlino (Grosseto). Domenica 28 gennaio, nella zona costiera, si terrà la gara ciclistica “Cala Violina”.

Per permettere il corretto svolgimento della competizione, l’amministrazione comunale di Scarlino ha previsto una serie di modifiche alla normale viabilità.

Le modifiche al traffico e i divieti

Dalle 10 e per il tempo strettamente legato alla partenza dei ciclisti, sarà sospesa la viabilità nel tratto di via Dogana compreso fra l’ingresso del porto turistico Marina di Scarlino e la località Terra Rossa. È vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti. Chi percorrerà al momento le strade che si immettono su quella interessata dal transito dovrà fermarsi per lasciare il libero il passaggio.