Il Comune illustra i progetti per la frazione: incontro con i residenti

Scarlino (Grosseto). Giovedì 25 gennaio, alle 21, alla sala Auser di Scarlino Scalo (in viale Matteotti), l’amministrazione comunale incontra i residenti de Le Case per illustrare loro i progetti per la frazione.

«L’invito è rivolto a tutti gli scarlinesi che vivono nell’area tra Scarlino Scalo e l’ingresso al capoluogo – spiegano il sindaco Francesca Travison e il vicesindaco Luciano Giulianelli –: l’incontro sarà incentrato sui vari progetti che abbiamo in cantiere per la frazione. Parleremo di viabilità, di riqualificazione della zona e di aspetti tecnici. Per questo è molto importante che siano presenti i residenti, così da avere con loro un confronto che ci permetta di proseguire nei nostri intenti».