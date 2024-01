Vendita a corpo di legna da ardere e legname di conifere: pubblicato il bando

Colline Metallifere (Grosseto). È stato pubblicato il bando di gara mediante pubblico incanto per la vendita a corpo di legna da ardere e legname di conifere ricavabile da undici lotti di bosco in piedi che si trovano nei comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Sassetta, indicati nelle descrizioni sintetiche del bando da poter utilizzare nelle annate silvane 2023-2024 e 2024-2025.

La scadenza per partecipare alla gara è fissata entro le ore 13 di mercoledì 31 gennaio 2024. Entro quel termine i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando dovranno trasmettere la domanda tramite consegna a mano, corriere o a mezzo postale di Stato all’ Ufficio Protocollo dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere con sede in piazza Dante Alighieri 4 a Massa Marittima.

L’ultimo giorno utile per il sopralluogo obbligatorio è venerdì 26 gennaio 2024, previo appuntamento con le modalità previste dal bando.

La procedura di gara e tutta la documentazione necessaria sono disponibili nella sezione “Bandi di gara e contratti”, in “Amministrazione trasparente” del sito dell’Unione al link https://www.halleyweb.com/unionemontanacm/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/cigBando/0000000000/serialBando/119