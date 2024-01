Diminuisce la popolazione sul territorio comunale, aumentano gli stranieri: tutti i dati

Roccastrada (Grosseto). La popolazione residente del Comune di Roccastrada si attesta al 31 dicembre 2023 sulla cifra di 8.786 persone, con alcune decine di unità in meno rispetto allo scorso anno, al 31 dicembre 2022 (8.834). Di questi, 1.258 sono stranieri, pari ad una percentuale del 14,32%, con un piccolo incremento percentuale rispetto ad un anno fa.

La popolazione residente è così composta: 4.306 maschi (di cui 611 stranieri) e 4.480 femmine (di cui 647 straniere).

Gli stranieri

Le comunità straniere più rappresentate sul territorio sono: Repubblica di Macedonia 316, con un incremento di 15 unità rispetto allo scorso anno (di cui 179 maschi e 137 femmine), Marocco 184 (di cui 94 maschi e 90 femmine), Romania 147 (di cui 50 maschi e 97 femmine), Albania 113 (di cui 57 maschi e 58 femmine), Germania 64 (di cui 25 maschi e 39 femmine), Polonia 44 (di cui 11 maschi e 33 femmine), Ucraina 44 (di cui 9 maschi e 35 femmine), Svizzera 37 (di cui 15 maschi e 22 femmine). Oltre a queste otto, sono rappresentate nel territorio comunale altre 63 nazionalità con numeri che vanno dall’unità fino alla decina di residenti.

Natalità e mortalità

Nell’anno 2023, il saldo tra i nati ed i morti è decisamente negativo con 46 nascite (di cui 22 maschi e 24 femmine, complessivamente 6 in più dello scorso anno) e 147 decessi (di cui 78 maschi e 69 femmine, complessivamente 8 in più dello scorso anno), per un saldo negativo di 101 unità (56 maschi e 45 femmine).

Le famiglie con un figlio sono complessivamente 571, quelle con due figli sono 311 e quelle con tre o più figli sono 78.

Nuove iscrizioni e cancellazioni

Il saldo negativo tra nascite e decessi è compensato in parte dalle nuove iscrizioni anagrafiche che, nel 2023, superano le cancellazioni. All’anagrafe sono state registrate 398 nuove iscrizioni (di cui 251 per trasferimento da altri comuni italiani e 132 dall’estero, oltre a 30 unità ricomparse per altri motivi), mentre le cancellazioni sono state in totale 345 (di cui 251 per trasferimento ad altri comuni italiani, 21 per trasferimento all’estero e 73 per altri motivi). Il saldo tra nuove iscrizioni e cancellazioni è pari a 53 unità.

Suddivisione della popolazione sul territorio

La popolazione residente roccastradina è così suddivisa tra capoluogo e frazioni: Roccastrada 2505 residenti, Ribolla 2570 residenti, Roccatederighi 900 residenti, Sticciano Scalo 810 residenti, Montemassi 780 residenti, Sassofortino 760 residenti, Torniella 284 residenti, Piloni 115 residenti, Sticciano 62 residenti.

Suddivisione per fasce di età

La popolazione del Comune di Roccastrada è decisamente anziana: infatti 2656 residenti superano la soglia dei 65 anni di età (pari al 30,23 % del totale della popolazione residente). Queste le altre fasce di età censite: nella fascia di età 0 – 18 anni 1109 residenti, nella fascia di età tra 19 e 43 anni i residenti sono 2207, nella fascia di età da 44 a 54 anni i residenti sono 1232, infine, nella fascia di età compresa tra i 55 e i 64 anni, i residenti sono 1582.

Le ultracentenarie al 31 dicembre erano 2, entrambe donne (di cui la più anziana della classe di età 1919) e 4 saranno quelle che festeggeranno il secolo di vita nel corso del 2024 (tutte donne anche in questo caso). La classe di età più rappresentata è il 1964, con 166 residenti, ed in ogni caso sono le classi dal 1960 al 1970 ad essere maggiormente rappresentate (con numeri che vanno da 128 a 166).

Altri dati

Nel 2023 sono stati inoltre celebrati complessivamente 23 matrimoni, di cui 19 in forma civile e 4 con rito religioso; sono stati registrati 3 divorzi e 3 separazioni.

Le carte di identità rilasciate nel corso del 2023 sono state 1.051 (di cui 20 in formato cartaceo).