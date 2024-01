Servizio civile: il Parco nazionale delle Colline Metallifere cerca quattro giovani

Colline Metallifere (Grosseto). Per il secondo anno consecutivo il Parco nazionale delle Colline Metallifere, con sede a Gavorrano, in collaborazione con l’associazione Drago Aps (Distretto rurale agricolo gastronomico organizzato) di Massa Marittima, Federludo (Federazione italiana delle associazioni ludiche) e grazie al coordinamento dell’Aics (ente accreditato), Associazione italiana cultura sport, ospita giovani che vogliano fare una esperienza formativa e retribuita nel servizio civile universale.

Questo servizio rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani e riguarda un progetto che ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale, storico, paesaggistico e tecnologico del Parco nazionale delle Colline Metallifere.

I posti disponibili sono quattro e il servizio prevede attività nell’ambito dell’associazione Drago per 25 ore settimanali, divise in cinque giorni a settimana, per un compenso di 507 euro mensili.

Possono partecipare giovani dai 18 ai 28 anni e la domanda di candidatura deve essere inviata entro le ore 14 del 15 febbraio 2024 tramite Spid, cliccando all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per informazioni: e-mail serviziocivile@aics.it, sito web www.aics.it.