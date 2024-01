Processionaria del pino: come richiedere interventi contro il parassita

Colline Metallifere (Grosseto). Nel periodo primaverile sono ricorrenti le infestazioni di processionaria del pino anche nel territorio dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere ed provocano disturbi alla salute dei cittadini.

Per questo è stato predisposto dall’Ente un intervento di lotta fitosanitaria contro tale parassita anche per i primi mesi del 2024, fini al 15 marzo. L’azione sarà limitata in primis alle aree urbanizzate, dando priorità a quelle di interesse pubblico.

I cittadini che riscontrassero la presenza di nidi di processionaria su piante situate su loro proprietà potranno richiedere l’intervento presentando domanda , redatta sull’apposito modulo prestampato, entro l’8 marzo 2024 , alle amministrazioni comunali di Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo e Roccastrada o direttamente all’Unione di Comuni montana.

L’Unione precisa inoltre che gli interventi in proprietà private verranno eseguiti subordinatamente alla disponibilità di un automezzo con scala estensibile secondo l’ordine di presentazione delle domande.

Informazioni sull’avviso e il modulo di richiesta di intervento al link: https://www.unionecomunicollinemetallifere.it/home/notizie-eventi/notizie/2024/01/processionaria-2024.html