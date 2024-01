Nuovi lampioni a led nella zona industriale: “Meno spese per il Comune”

Scarlino (Grosseto). Anche la zona de La Botte è illuminata a led.

Il Comune di Scarlino ha ultimato l’intervento di efficientamento energetico nell’area industriale della piana scarlinese. Il progetto ha previsto la sostituzione 80 lampade da 150 watt, con altrettante luci ma da 72 watt, con un risparmio energetico importante per l’amministrazione comunale, che comporterà chiaramente meno spese.

«L’intervento fa parte di un progetto molto più ampio – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli –, iniziato nel 2019 con l’efficientamento della pista ciclabile del Puntone e proseguito negli anni in tutto il resto del territorio comunale (Puntone, Portiglioni, Scalo, Le Case) e adesso a La Botte. Ora manca solamente l’ultimo step, che riguarda il capoluogo e i parchi pubblici, intervento che in parte sarà portato a termine già quest’anno. È un progetto molto importante non solo a livello ambientale, ma anche sul fronte economico perché, consumando meno, l’ente spenderà meno per l’illuminazione pubblica. I fondi sono stati reperiti con i bandi statali grazie al lavoro del nostro ufficio tecnico che ringrazio».