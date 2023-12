Approvato il bilancio di previsione: “Tariffe invariate, ecco gli investimenti previsti”

Scarlino (Grosseto). Il Consiglio comunale di Scarlino ha approvato con sette voti a favore (maggioranza) e tre astensioni (minoranze) il bilancio di previsione 2024 – 2026.

«Abbiamo approvato un bilancio completo – dichiara il sindaco Francesca Travison –, del quale andiamo molto fieri».

«L’amministrazione comunale, in fase di programmazione 2024-2026 – dichiara l’assessore al bilancio, Michele Bianchi –, mantiene invariate tutte le aliquote e tariffe, prosegue nell’offrire gratuitamente il servizio trasporto scolastico e la fornitura dei libri di testo per gli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado di Scarlino Scalo e mantiene la misura “Nidi gratis” prevedendo gli stanziamenti necessari. Non solo: si conferma il progetto di sostegno abitativo, utile a sostenere chi ha difficoltà nel pagare la propria locazione e ci siamo già attivati per proseguire i progetti in ambito socio-educativo con apporto di risorse di entrata da fondi statali e regionali per circa 85.000 euro. I proventi dei permessi a costruire verranno utilizzati esclusivamente per gli investimenti e si prevedono maggiori uscite per la cultura e il sociale».

Il risultato presunto di amministrazione 2023 è stimato con un avanzo di 1.045.570 euro: non si è reso necessario effettuare l’accantonamento per il Fondo garanzia debiti commerciali, dato che l’andamento generale della gestione 2023, relativamente ai primi tre trimestri, ha consentito il rispetto degli indicatori della tempestività dei pagamenti e degli obblighi di pubblicazione.

Il bilancio 2024 ammonta complessivamente a circa 26 milioni di euro.

«Gli investimenti previsti sono pari a circa 3 milioni di euro – continua l’assessore Bianchi – e per gli equilibri di parte corrente non si ricorrerà all’applicazione dei proventi per permessi a costruire così come nel triennio 2024-2026 non si prevede il ricorso all’indebitamento».

Gli investimenti

Ecco quindi tutti gli investimenti attesi nel 2024: circa 60mila euro sono previsti per incarichi professionali per le redazioni di progetti specialistici utili alla partecipazione a bandi pubblici, 38mila euro verranno investiti nella manutenzione straordinaria dell’impianto idrico antincendio della scuola d’infanzia di Scarlino Scalo, mentre 45mila euro sono destinati all’allestimento del centro cottura dello stesso plesso scolastico.

Per l’allestimento della mensa e del refettorio della scuola di via Lelli sono stati stanziati 70mila euro, mentre 132mila euro sono destinati alla manutenzione e all’implementazione degli impianti sportivi. Per la messa in sicurezza della parete rocciosa di via Roma (centro urbano capoluogo) sono stati stanziati 75mila euro e 100mila euro andranno nel potenziamento della rete fognaria di via Amendola e via Buozzi (Scarlino Scalo). Per la messa in sicurezza delle strade sono a bilancio 135mila euro, mentre 35mila euro sono stati destinati alla realizzazione della pista ciclabile sul Canale Allacciante (progetto portato avanti con il Comune di Gavorrano).

Sempre per il completamento della ciclabile sugli argini e il collegamento tra Le Case, Scalo e Casetta Citerni sono stati stanziati 195mila euro, mentre 50mila euro sono destinati all’efficientamento energetico e alla messa in sicurezza impianti (fondi Pnrr). Per le strade vicinali sono previsti circa 20mila euro e stessa cifra è prevista per la riqualificazione del canile comprensoriale.