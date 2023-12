Distretto socio-sanitario: al via i lavori per eliminare le infiltrazioni d’acqua dal tetto

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Il Comune di Monterotondo Marittimo ha sottoscritto una convenzione con la Asl impegnando 90mila euro per la sistemazione del tetto del distretto socio-sanitario.

“L’amministrazione comunale con queste risorse contribuirà insieme alla Asl a risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua piovana – spiega il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine –, che causano continui disagi al personale sanitario e ai pazienti”.

I lavori

I lavori prevedono lo smontaggio degli impianti fotovoltaico e di condizionamento, la successiva demolizione del tetto, la realizzazione della nuova impermeabilizzazione. Una volta terminato l’intervento sul tetto, saranno di nuovo ripristinati gli impianti fotovoltaico e di condizionamento.

“La reciproca collaborazione tra Asl e amministrazioni locali porta sempre a importanti risultati, come accade, anche questa volta, con il Comune di Monterotondo Marittimo – dichiara il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso – Grazie all’intesa con il sindaco Giacomo Termine riusciamo a garantire una nuova copertura dell’edificio, completamente impermeabilizzata, per la salubrità dei locali che ospitano le attività socio-sanitarie distrettuali e per la sicurezza di pazienti, professionisti e di tutti coloro che vi accedono. Ringrazio il sindaco Termine per il costante supporto a migliorare l’Azienda nell’interesse della salute dei cittadini”.