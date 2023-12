Opere pubbliche, servizi e nuova espansione: il sindaco illustra il futuro della frazione

Valpiana (Grosseto). Giornata di festa, a Valpiana, domenica 17 dicembre, per l’inaugurazione del terzo stralcio dei lavori realizzati dal Comune di Massa Marittima nella frazione e per l’installazione della casina dell’acqua, con la partecipazione della Giunta comunale, del Consiglio di frazione e del presidente di Adf, Roberto Renai, e con l’emozionante concerto della banda di Torniella.

“Sono stati fatti investimenti importanti in questi anni nella frazione – ha commentato Marcello Giuntini, sindaco di Massa Marittima – che hanno modificato il volto di Valpiana. Con il primo stralcio è stata realizzata la piazzetta, poi il parcheggio e adesso inauguriamo via delle Fonderie: la via principale che attraversa il centro abitato è stata riasfaltata fino al Cilindro ed è stato realizzato il marciapiede, che finalmente garantirà la sicurezza dei pedoni che devono raggiungere alcuni servizi essenziali come la farmacia. La casina dell’acqua è un altro servizio che va a rispondere alle richieste avanzate dalla popolazione locale.”

“Ma non finiscono qui i progetti per la frazione: – ha sottolineato il sindaco Marcello Giuntini – il quarto stralcio, che riguarderà l’area in prossimità della pizzeria e della nuova parrucchiera, attualmente di proprietà del Demanio dello Stato e per la quale sono state avviate dal Comune le pratiche di acquisizione, prevede la realizzazione di un nuovo spazio destinato alla socialità del borgo, in cui potranno essere realizzati gli eventi. Lo spazio sarà riqualificato con una pavimentazione in travertino, nuove sedute, una nuova illuminazione e uno spazio verde con aiuole a terrazza, che, oltre ad abbellire, creeranno una schermatura sul lato della strada. Abbiamo anche la progettazione pronta per la nuova scuola, che ci consente, quando ci sarà l’occasione, di partecipare ai bandi, per cercare le risorse necessarie a finanziare l’opera. Inoltre, in questi mesi, l’assessore Irene Marconi ha lavorato tanto per la riapertura dell’asilo nido a Valpiana, nello stesso stabile dove si trovano anche le poste. Per i lavori il Comune ha acceso un mutuo di 150mila euro, contiamo a settembre di poter riaprire la struttura per rispondere alle famiglie della frazione e non solo”.

“Riteniamo importante continuare a investire – ha concluso il sindaco – anche in considerazione della crescita demografica. Nel Piano operativo prevediamo un’espansione residenziale della parte sud della frazione, con la costruzione di nuove abitazioni. Questa espansione residenziale consentirà anche di intervenire sulla viabilità creando un bypass di collegamento con la strada statale 439, andando così a superare il problema dei flussi di traffico che attraversano il centro abitato e che saranno dirottati sulla Sarzanese Valdera. Valpiana si trova in una posizione strategica rispetto a Follonica e Massa Marittima, per questo può essere appetibile per il mercato immobiliare.”

Il nuovo cartello

Durante la giornata è stato inaugurato anche il nuovo cartello con scritto “43° Parallelo”, realizzato grazie all’impegno della famiglia Meschini. Il cartello è stato posto all’ingresso del borgo di Valpiana, per ricordare che si trova sul 43° parallelo. Un parallelo che ha un’importanza particolare, in quanto a sud di esso inizia il clima mediterraneo, inoltre ha anche una forte sacralità, collegando con una linea immaginaria ben quattro santuari: Santiago de Compostela, Lourdes, Assisi e Medjugorie.