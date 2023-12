Area camper: attivo il sistema di prenotazione tramite l’app InArea

Massa Marittima (Grosseto). Da oggi, sabato 16 dicembre, è attivo il sistema di prenotazione on line degli stalli nella nuova area camper realizzata dal Comune di Massa Marittima in piazzale Monacelle.

La App

Per accedere al servizio, i camperisti dovranno utilizzare l’App InArea, ampiamente diffusa nella community di questa tipologia di turismo, versare un piccolo acconto (5 euro) e scegliere la durata della sosta, che non potrà superare le 36 ore consecutive, come stabilito dal regolamento comunale.

“In linea con quanto previsto in altre aree camper urbane, Massa Marittima ha stabilito un limite temporale alla sosta -spiega Renato Vanni, presidente della Massa Marittima Multiservizi, la partecipata del Comune che gestisce il servizio ,–prevedendo di non superare i tre giorni consecutivi che consideriamo il tempo utile per visitare la città. A Massa Marittima, a pochi passi dal centro storico, i camperisti possono usufruire di un’area camper ampia, protetta da recinzione e videosorvegliata, attrezzata di tutto l’occorrente per la sosta: dai bagni con le docce chiuse, alla zona camper-service per lo scarico dei reflui e per la ricarica dei serbatoi dell’acqua potabile, le colonnine per l’energia elettrica e la postazione per la raccolta dei rifiuti. Il costo della sosta giornaliera è di 14 euro, mentre sarà possibile accedere all’area anche solo per il camper service, al costo di 1 euro. Il servizio verrà garantito con la collaborazione della società che gestisce l’App InArea”.

L’area camper

In tutto sono 9 le piazzole realizzate. La zona di accesso è dotata di automatismi per l’ingresso dei camper. Il sistema di videosorveglianza è collegato con la Polizia Municipale.

“Daremo massima diffusione dei nuovi servizi e delle modalità di accesso all’area camper sui principali blog dei camperisti – conclude Renato Vanni – anche tramite il lavoro dell’ufficio Ttristico, che ha già ricevuto numerose richieste di informazione da parte di famiglie che stanno scegliendo Massa Marittima per queste festività natalizie.”

L’ufficio turistico è contestabile al numero 0566.906554 o all’indirizzo e-mail ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it.