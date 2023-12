Lo sportello PuntoInsieme del paese si trasferisce: ecco dove

Scarlino (Grosseto). Da giovedì 7 dicembre lo sportello PuntoInsieme di Scarlino cambia sede: il punto di accesso ai servizi per la non autosufficienza si trasferisce, infatti, dalla sede del distretto socio sanitario di via Roma alla sede comunale di via Martiri d’Istia 1. Rimangono invariati gli orari di apertura, ogni giovedì dalle 10 alle 12, mentre per parlare al telefono con i professionisti di Coeso e Asl sarà necessario comporre il numero 0566.38589.

Nessun cambiamento, invece, per lo sportello PuntoInsieme di Scarlino Scalo, aperto ogni lunedì dalle 10 alle 12 nella sede del Distretto (tel. 0566.909130).

Lo sportello PuntoInsieme

Lo sportello PuntoInsieme è il servizio pensato dalla Regione Toscana per le persone anziane non autosufficienti e per i loro famigliari. Rappresenta la porta di ingresso ai servizi e alle prestazioni per le persone che non possono più provvedere in maniera autonoma alle necessità quotidiane.

Dopo aver raccolto la prima segnalazione, un’équipe multiprofessionale di operatori qualificati valuterà il caso e definirà il progetto personalizzato, ovvero il pacchetto di prestazioni e interventi più appropriati in base alle necessità della persona.