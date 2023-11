Efficientamento energetico, il Comune lancia il piano: nuovi lampioni e aria più pulita

Massa Marittima (Grosseto). Efficientamento energetico degli edifici pubblici e nuova illuminazione delle strade comunali per ridurre i consumi e le emissioni di CO2 in atmosfera. È il piano del Comune di Massa Marittima messo a punto con Engie, operatore di riferimento del comparto energetico e tra i principali player in Italia per la decarbonizzazione.

I lavori, che prenderanno il via nelle prossime settimane, consentiranno di rendere più efficiente la rete di illuminazione pubblica e di riqualificare gli impianti termici degli edifici comunali. Il progetto, in linea con gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione, sarà realizzato grazie a un partenariato pubblico privato (Ppp) che vede un investimento a carico di Engie di circa 2 milioni di euro.

Il palazzo del Municipio e l’Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi” saranno oggetto di interventi che combineranno efficienza e risparmio energetico con una riduzione del 25 per cento di CO2 immessa in atmosfera. La nuova illuminazione a Led dei 1800 punti luce della cittadina consentirà, inoltre, una riduzione dell’80 per cento di CO2 immessa in atmosfera.

Complessivamente, gli interventi eviteranno oltre 4mila tonnellate di CO2 immesse in atmosfera che equivalgono alla piantumazione di oltre 19mila nuovi alberi.

Il progetto prevede, inoltre, l’installazione di sistemi di telecontrollo in grado di controllare gli impianti da remoto e in tempo reale e segnalare eventuali disservizi in modo da poter garantire un intervento tempestivo.

È già stato predisposto un servizio di contact center attraverso il numero verde (800.738822), attivo 365 giorni l’anno 24 ore su 24, a disposizione dei cittadini per la segnalazione dei malfunzionamenti.

“Il Comune di Massa Marittima, con questo importante accordo che riguarda la gestione dell’illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale e l’efficientamento energetico di due edifici pubblici – commenta il sindaco Marcello Giuntini –, fa la scelta di seguire un percorso virtuoso di innovazione e sostenibilità, che porterà risultati concreti all’amministrazione comunale in termini di rinnovamento degli impianti e ai cittadini in termini di benefici ambientali. Un progetto attraverso cui vogliamo dare il nostro contributo, come città e come comunità, alla transizione ecologica.”

“Per il Comune l’accordo è vantaggioso in quanto consente di rinnovare tutti gli impianti che sono ormai datati – spiega Maurizio Giovannetti, assessore comunale ai lavori pubblici –, compresa la caldaia del palazzo comunale, e di effettuare altri lavori, come l’efficientamento dell’impianto di riscaldamento e degli infissi della scuola elementare di Massa Marittima e la sostituzione con apparecchi a led di tutti i punti luce del territorio comunale, dal capoluogo alle frazioni. Gli investimenti per questi lavori saranno sostenuti da Engie secondo una previsione di spesa di circa 2 milioni di euro. Il Comune riuscirà a realizzare tutto questo impegnandosi a pagare ad Engie per 15 anni un canone rivalutabile, che è equivalente all’attuale costo del servizio di riscaldamento e illuminazione pubblica.”

“Siamo impegnati costantemente nel rendere più efficienti le infrastrutture energetiche del Paese e lo facciamo con soluzioni che rispondono alle esigenze specifiche di ogni territorio in cui operiamo, sia in termini di sostenibilità ambientale che economica – spiega Marco Massaria, direttore dell’Area Nord di Engie Italia -. Il progetto avviato con Massa Marittima, uno dei Borghi più belli d’Italia, è un esempio di come sia possibile realizzare la transizione energetica anche in territori di valore storico, ponendo sempre attenzione al contesto urbano, alle economie del territorio e alla qualità dei servizi al cittadino”.

Ad oggi sono più di 1.000 le amministrazioni pubbliche e le aziende che si sono rivolte ad Engie per la realizzazione di progetti di efficienza energetica, tra questi, in Toscana, i Comuni di Firenze, Livorno, Pisa e Prato e dell’Isola del Giglio.

Engie

ENGIE è un player di riferimento mondiale nell’energia e nei servizi a basse emissioni di carbonio. Insieme ai suoi 96.000 dipendenti, clienti, partner e stakeholder, il gruppo è impegnato ad accelerare la transizione verso un mondo carbon neutral attraverso la riduzione dei consumi energetici e soluzioni più rispettose dell’ambiente. Ispirata dalla sua mission (“raison d’être”), Engie vuole conciliare la performance economica con un impatto positivo sulle persone e sul pianeta basandosi sulle sue attività chiave (gas, energie rinnovabili, servizi) per offrire soluzioni competitive ai suoi clienti. Fatturato del 2022: 93,9 miliardi di euro. Il gruppo è quotato alle Borse di Parigi e Bruxelles (Engi) ed è presente nei principali indici finanziari (Cac 40, Euronext 100, Ftse Eurotop 100, Msci Europe) e non finanziari (Djsi World, Euronext Vigeo Eiris – Europe 120 / France 20, Msci Emu Esg screened, Msci Europe Esg Universal Select, Stoxx Europe 600 Esg-X).

Engie Italia

Leader della decarbonizzazione e dell’efficienza energetica per pubbliche amministrazioni, aziende e privati cittadini. 3.200 collaboratori e 60 sedi su tutto il territorio nazionale che operano sull’intera filiera energetica: dalla produzione alla vendita di energia, all’energy management e alle soluzioni e servizi per l’efficienza energetica. Partner di un milione di famiglie in Italia per la fornitura di energia e servizi, Engie è un attore di riferimento per la transizione energetica verso un’economia carbon neutral.

Nella foto, da sinistra: Marco Massaria, direttore Area Nord di Engie Italia, il sindaco Marcello Giuntini, l’assessore comunale ai lavori pubblici Maurizio Giovannetti e Sabrina Martinozzi, responsabile Settore opere pubbliche e ambiente del Comune di Massa Marittima