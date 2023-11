Inaugurata l’area camper in città: “Investiti oltre 800mila euro per riqualificare la zona”

Massa Marittima (Grosseto). Sono terminati i lavori di realizzazione della nuova area camper in piazzale Monacelle, a Massa Marittima, che completano la riqualificazione di viale Risorgimento, avviata in questi anni dall’amministrazione comunale.

Oggi, sabato 25 novembre, in piazzale Risorgimento, (ex piazza del Mercato), si è tenuta l’inaugurazione con musica e buffet e la presentazione di tutti i progetti realizzati: la rotatoria di via Massetana sud, la demolizione e la ricostruzione del muro in viale Risorgimento, la realizzazione del marciapiede che procede verso la galleria, la completa riasfaltatura della strada e l’ultimo importante intervento sull’area camper.

Il buffet è stato a cura di Bike Garage & More, con la musica del gruppo Nati Stanchi.

“Abbiamo portato a termine la riqualificazione di un’era strategica – commenta il sindaco Marcello Giuntini – e vogliamo condividere con i cittadini questo importante risultato. Sommando tutti gli interventi realizzati sino ad oggi, abbiamo investito oltre 800mila euro per il miglioramento di questa zona, che è molto popolata e frequentata, per la presenza di abitazioni e dell’ospedale, oltre alla Rsa Falusi e alla caserma dei Carabinieri. Viale Risorgimento è, tra l’altro, una delle arterie fondamentali della viabilità cittadina, per il collegamento tra il centro storico e la zona degli impianti sportivi. Gli interventi che abbiamo realizzato consentono di migliorare la vivibilità e la sicurezza dell’intero quartiere.”