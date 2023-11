Musica e buffet: il Comune inaugura la nuova area camper e illustra i lavori realizzati

Massa Marittima (Grosseto). Sono terminati i lavori di realizzazione della nuova area camper in piazzale Monacelle, che completano la riqualificazione di viale Risorgimento, a Massa Marittima, avviata in questi anni dall’amministrazione comunale.

Sabato 25 novembre, alle 16, in piazzale Risorgimento, (ex piazza del Mercato), si terrà l’inaugurazione con musica e buffet e la presentazione di tutti i progetti realizzati: la rotatoria di via Massetana sud, la demolizione e la ricostruzione del muro in viale Risorgimento, la realizzazione del marciapiede che procede verso la galleria, la completa riasfaltatura della strada e l’ultimo importante intervento sull’area camper. Il buffet sarà a cura di Bike Garage & More e il pomeriggio sarà animato dalla musica del gruppo Nati stanchi.

“Abbiamo portato a termine la riqualificazione di un’era strategica – commenta il sindaco Marcello Giuntini – e vogliamo condividere con i cittadini questo importante risultato. Sommando tutti gli interventi realizzati sino ad oggi, abbiamo investito oltre 800mila euro per il miglioramento di questa zona, che è molto popolata e frequentata, per la presenza di abitazioni e dell’ospedale, oltre alla Rsa Falusi e alla caserma dei Carabinieri. Viale Risorgimento è, tra l’altro, una delle arterie fondamentali della viabilità cittadina, per il collegamento tra il centro storico e la zona degli impianti sportivi. Gli interventi che abbiamo realizzato consentono di migliorare la vivibilità e la sicurezza dell’intero quartiere.”

“Con la realizzazione dell’area camper, la zona acquisisce anche una nuova connotazione turistica – aggiunge Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore comunale ai lavori pubblici –. La trasformazione di una semplice piazzola di sosta in un’area camper attrezzata e videosorvegliata ci consente di fare un salto di qualità notevole nell’accoglienza, diventando anche un punto di riferimento per il turismo en plein air che sceglie di trascorrere le vacanze nelle Colline Metallifere. I camperisti possono finalmente sostare a Massa Marittima, raggiungere il centro storico e le principali attrazioni a piedi e trovare a piazzale Monacelle tutto il necessario: dai servizi igienici con docce chiuse, alla zona camper-service per lo scarico dei reflui e il carico dei serbatoi con acqua potabile e per lo scarico dei rifiuti. In tutto sono 9 le piazzole realizzate. La zona di accesso è tra l’altro dotata di automatismi per l’ingresso dei camper e di un sistema che consente di inviare i dati dei flussi turistici e delle presenze giornaliere da remoto all’amministrazione comunale. Tutta l’area è controllata con sistema di videosorveglianza ed è accessibile anche tramite percorso pedonale da viale Risorgimento”.

La gestione dell’area camper è affidata alla Multiservizi.