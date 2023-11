Eventi di Natale: l’amministrazione comunale organizza un’assemblea pubblica

Scarlino (Grosseto). Il Natale si avvicina e l’amministrazione comunale di Scarlino incontra i cittadini per organizzare gli eventi dedicati alle festività. L’assemblea pubblica è in programma lunedì 27 novembre alle 21 in sala consiliare (in piazza Garibaldi, centro urbano capoluogo).

«Invito tutti gli scarlinesi all’incontro – dichiara il sindaco Francesca Travison –: la nostra idea è quella di rendere partecipe la comunità nel programma natalizio».

E per il Natale 2023, l’amministrazione comunale ha pensato ad una rassegna ispirata ad una tradizione secolare: il presepe.

«Il presepe – spiega l’assessore alla cultura, Michele Bianchi – rappresenta da sempre un bene immateriale per un territorio. Nell’ottocentesimo anniversario della nascita del primo presepe vivente al mondo, a Greccio nel 1223, voluto da San Francesco, Scarlino vuole unirsi ai festeggiamenti nazionali e proporre due iniziative che intendono coinvolgere la comunità e il territorio cercando di stimolare un rinnovato spirito di appartenenza e un ritrovato senso d’identità».

L’idea è quella di organizzare un presepe vivente all’interno del borgo storico e non solo. «Abbiamo pensato anche ad un contest rivolto ai cittadini, “La via dei presepi”: gli scarlinesi potranno dar sfogo alla loro fantasia e creare una scena in miniatura che poi dovranno esporre ad una finestra, in un giardino, di fronte alla loro abitazione. Una giuria di esperti decreterà il vincitore a cui andrà un premio», conclude Bianchi.