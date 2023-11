Inaugurata l’ex delegazione dopo la riqualificazione: erogherà servizi ai cittadini

Massa Marittima (Grosseto). È stata inaugurata nei giorni scorsi l’ex delegazione comunale di Tatti, dopo la riqualificazione dei locali promossa dal Comune di Massa Marittima, con l’obiettivo di erogare servizi di prossimità pensati per andare incontro ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione.

I lavori sono stati finanziati dal Comune con un contributo di 97mila euro, ottenuto grazie alla partecipazione al bando Far Maremma ‘Reti di protezione sociale nelle zone rurali’. Sono state realizzate opere murarie, la messa a norma degli impianti, la sostituzione di infissi e dei serramenti ammalorati, la messa in sicurezza della scala, la demolizione e ricostruzione della parete al piano terra.

“Con questo intervento prosegue l’impegno del Comune nella riqualificazione dei centri abitati del territorio. – ha commentato il sindaco Marcello Giuntini –. La frazione di Tatti è un’area di grande valore storico, ambientale e paesaggistico. Questo progetto ci consente di raggiungere un duplice obiettivo: da un lato il recupero estetico di un immobile pubblico, dall’altro la restituzione a quegli spazi di una funzione strategica per la comunità locale. Siamo convinti che sia possibile innalzare la qualità della vita nelle frazioni, sviluppando una rete di servizi alla persona. Da oggi questo progetto, a Tatti, è diventato realtà.”

I servizi

L’amministrazione comunale per erogare i nuovi servizi ha attivato tre diverse collaborazioni: tramite convenzione con la Misericordia nei locali al piano terra dell’ex delegazione di Tatti viene realizzato il progetto “T’Accompagno“, pensato in particolare per gli anziani. I volontari saranno a disposizione dei cittadini che non hanno la possibilità di spostarsi in modo autonomo, per accompagnarli negli uffici, a fare la spesa o dal parrucchiere, o a svolgere tutte quelle commissioni che richiedono degli spostamenti.

La cooperativa sociale Arcobaleno si occuperà invece del progetto “Emporio solidale“: una volta a settimana degli operatori terranno aperto uno sportello presso i locali dell’ex delegazione comunale di Tatti per aiutare il cittadino nella compilazione di documenti di varia natura, dalla prenotazione di visite specialistiche, alla prenotazione prelievi ed esami, al ritiro di referti tramite fascicolo sanitario elettronico, cambio del medico o del pediatra, certificati anagrafici, ritiro e spedizione pacchi postali, invio resi, e-commerce, pagamento di bollettini postali, bollette bolli auto, ricariche telefoniche, pagamento ticket, pagamento di servizi comunali. Questi servizi saranno erogati a titolo gratuito.

Il terzo soggetto coinvolto è la cooperativa Il Melograno che attiva il progetto “Ripara casa” per rispondere a tutte le piccole richieste di manutenzione delle abitazioni come la riparazione di una finestra o un piccolo lavoro idraulico, in questi casi prevedendo un pagamento del servizio.

“Crediamo così di rispondere ad un ampio ventaglio di bisogni. – afferma Grazia Gucci, assessore alla politiche sociali di Massa Marittima – Ovviamente non è un punto di arrivo, ma di partenza, nel senso che i servizi saranno monitorati e potranno essere tarati e modificati in corso d’opera, anche sulla base delle principali richieste che arriveranno dalla popolazione locale. Ringraziamo la Misericordia, le cooperative Arcobaleno e il Melograno per la loro preziosa collaborazione alla realizzazione del progetto.”