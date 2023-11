Lavori di Adf: possibili disagi in paese e nelle frazioni

Roccastrada (Grosseto). Manutenzione sulla rete idrica adduttrice da Monteleoni al serbatoio di Roccastrada.

I lavori

I lavori di AdF sono in programma mercoledì 22 novembre, dalle 8 alle 20, e determineranno la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua ai serbatoi e alle utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice.

A seconda della capacità di compenso dei serbatoi e delle autoclavi delle singole utenze e del fabbisogno idrico di quello specifico giorno, potrebbero verificarsi riduzioni delle pressioni ed eventuali sospensioni temporanee dell’erogazione di acqua nella parte alta di Roccastrada paese e a Sassofortino, Roccatederighi, Torniella, Piloni, Rocchette, La Pieve e Poggiarello.

Poiché la capacità di compenso dei serbatoi varia a seconda della loro capacità di stoccaggio della risorsa, il ripristino del flusso idrico – che si stima torni regolare in tutto il territorio interessato intorno alle 20 – potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati. Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal completo ripristino del servizio rientreranno progressivamente.

Segnalazioni

Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione “Cerca lavori in corso”.