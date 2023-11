Il Comune ripropone in vendita due appartamenti: come presentare domanda

Scarlino (Grosseto). Il Comune di Scarlino ripropone in vendita due appartamenti in viale Matteotti a Scarlino Scalo, beni che l’amministrazione aveva ereditato nel 2011 come parte del lascito di Edoardo Gianferotti.

Gli immobili

Gli immobili sono al primo piano, uno è di 65 e l’altro di 72 metri quadrati, e sono composti da cucina con angolo cottura, soggiorno, camera matrimoniale e bagno. L’appartamento più piccolo parte da un valore di 69.072 euro, mentre la base d’asta del più grande è pari a 76.500 euro.

Chi vuole partecipare al bando, aperto a privati cittadini e aziende, deve presentare la domanda entro le 12 di lunedì 11 dicembre. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web www.comune.scarlino.gr.it.