Ciclovia tirrenica: il Consiglio comunale approva firma per l’accordo per la realizzazione

Scarlino (Grosseto). Il Consiglio comunale di Scarlino, lunedì 30 ottobre, ha approvato con tutti voti favorevoli l’accordo di programma per la realizzazione della Ciclovia tirrenica tra la Regione Toscana, Provincia di Grosseto e i Comuni di Follonica, Scarlino, Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello Capalbio e il Parco regionale della Maremma.

Il percorso per le biciclette collegherà tutta la costa toscana e il lotto denominato “Costa di Maremma” unirà Piombino a Capalbio, andando ad interessare anche il territorio scarlinese. Il Comune di Scarlino sarà quindi chiamato ad una compartecipazione per realizzare l’opera con una spesa di circa 423mila euro.

«L’amministrazione comunale – ha spiegato il vicesindaco Luciano Giulianelli – si è attivata sin da subito per reperire le risorse interloquendo con due privati, Promomar e l’azienda Torre Civette, rispettivamente per il tratto che riguarderà il Puntone e per quello che invece unirà Scarlino con Castiglione della Pescaia. Siamo in attesa di definire con entrambi le convenzioni che porteranno alla progettazione definitiva e alla successiva realizzazione dell’opera. Si tratta di un progetto molto importante per il territorio e per lo sviluppo del cicloturismo».