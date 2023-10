Organizzazione di eventi culturali: il Comune cerca sponsor

Scarlino (Grosseto). Il Comune di Scarlino cerca sponsor privati per le attività di promozione culturale. La Giunta ha deliberato le linee guida per la ricerca di supporti economici rivolti all’organizzazione di manifestazioni e iniziative legate alla promozione della lettura e della biblioteca comunale e alle attività dei due musei cittadini, il Maps e il Centro di documentazione Riccardo Francovich.

A supportare l’amministrazione nella diffusione della cultura locale possono essere privati e associazioni senza fini di lucro, ad esclusione di associazioni di categoria, partiti politici, sindacati e comunque di tutti gli organismi ideologicamente schierati.

Chi è interessato può formulare all’amministrazione comunale la sua proposta di sponsorizzazione indicando l’importo che non dovrà essere inferiore a 500 euro e che potrà essere sotto forma economica o di fornitura dei servizi.

«È nostra intenzione incrementare le attività culturali – spiega l’assessore alla cultura, Michele Bianchi –: perciò stiamo cercando degli sponsor privati che ci aiutino a sostenere i progetti che abbiamo nel cassetto. Purtroppo le risorse per il settore non sono mai abbastanza, mentre le idee non mancano anche grazie a una storia ricca di spunti e ad una biblioteca con tanti volumi a disposizione. L’appello è quindi alle aziende e alle associazioni del territorio che da adesso potranno sostenere eventi e manifestazioni culturali insieme all’Amministrazione comunale».

Chi fosse intenzionato a sostenere l’ambito culturale cittadino potrà proporre la sua offerta entro venerdì 24 novembre tramite pec a comunediscarlino.protocollo@legalmail.it, o con consegna a mano o per posta ordinaria all’ufficio Protocollo. Per informazioni: m.tosi@comune.scarlino.gr.it.