Il Comune al lavoro per il rifacimento del muro nella via: investiti 20mila euro

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Sono in corso i lavori di messa in sicurezza di via Guido Rossa, a Monterotondo Marittimo, che riguardano il muro di contenimento prospiciente alla zona residenziale. L’intervento prevede la demolizione e il rifacimento di questo muro di proprietà comunale, che si estende su 15 metri per un’altezza di 2 metri circa.

L’intervento ha richiesto un investimento di 20mila euro.

“Il muro – spiega il sindaco Giacomo Termine – aveva dato da tempo segni di cedimento, per questo il Comune è intervenuto con uno progetto strutturale teso a risolvere questa problematica. I lavori termineranno quanto prima, migliorando l’estetica e la sicurezza di via Guido Rossa”.